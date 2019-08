Officiel : David Neres prolonge à l'Ajax Amsterdam

David Neres a prolongé ce mercredi avec le club néerlandais de l'Ajax Amsterdam.

Lauréat de la Copa América avec le cet été et sortant d'une grande campagne avec l' Amsterdam où il a brillé notamment en , David Neres vient d'être récompensé par le club batave.

Alors que l'ancien bail qui le liait au club mythique des expirait en 2022, le nouveau contrat court jusqu'en 2023. David Neres n'ira donc ni au PSG ni à dans un futur proche.

L'Ajax a annoncé la nouvelle via ses canaux sociaux ce mercredi soir : "Plus de David, plus de Samba, plus de football", mettant bien en avant l'héritage brésilien de son prodige. Prodige qui a joué pas moins de 50 rencontres pour 12 buts et 15 passes décisives en 2018-2019 avec l'Ajax.

More David. ♥

More samba. 🇧🇷

More party. 🕺#ExtendingNeres — AFC Ajax (@AFCAjax) August 7, 2019

Neres a surtout brillé lors de la très belle saison continentale de l'Ajax en scorant contre le en huitième de finale retour de Ligue des champions, puis contre la en quart de finale aller.