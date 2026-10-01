Le FC Barcelone a publié un communiqué officiel pour répondre aux informations faisant état d'une réactivation des procédures de l'Union des associations européennes de football (UEFA) dans l'affaire Negreira, affirmant que le dossier n'a pas été rouvert et que les enquêtes se poursuivent depuis 2023 sans avoir été closes à aucun moment.

Le FC Barcelone a souligné dans son communiqué que le récent communiqué de l'UEFA ne contenait aucune annonce concernant l'ouverture, la réouverture ou la réactivation de nouvelles procédures contre le club, mais confirmait seulement la réception des documents présentés par le Real Madrid, lesquels seront évalués par les enquêteurs dans le cadre de l'enquête déjà en cours.

Le FC Barcelone dément la réouverture de l'affaire Negreira

Le club catalan a précisé que les procédures de l'UEFA ont débuté en 2023, après la nomination de deux enquêteurs chargés de prendre les mesures qu'ils jugeaient appropriées, affirmant que le FC Barcelone a respecté toutes leurs demandes au cours de la période écoulée.

Le FC Barcelone a indiqué que le communiqué de l'UEFA lui-même a employé explicitement les expressions « enquête en cours » et « examen continu », ce qui confirme, selon le club, que le dossier n'a jamais été clos pour que l'on puisse parler de sa réouverture ou de sa réactivation.

Le FC Barcelone a ajouté que le communiqué de l'UEFA ne contenait aucune évaluation du contenu des documents présentés par le Real Madrid, ni de leur valeur, mais se bornait à mentionner leur réception et leur soumission à l'examen des inspecteurs de l'éthique et de la discipline.

« Nous répondrons au Real Madrid en temps voulu »

Le FC Barcelone a affirmé que la décision concernant la prochaine étape revient aux enquêteurs de l'UEFA, précisant qu'ils n'ont jusqu'à présent adressé aucune nouvelle demande au club et qu'ils n'ont pas non plus transmis la plainte du Real Madrid au FC Barcelone.

Le club a déclaré que s'il recevait de nouvelles demandes ou si la plainte du Real Madrid lui était transmise, il y répondrait conformément aux procédures en vigueur, comme il l'a fait depuis le début de l'affaire.

Cela intervient après que le Real Madrid a annoncé que sa plainte devant l'UEFA comprenait un grand nombre de documents et de preuves relatifs aux paiements perçus par José María Enríquez Negreira, ancien vice-président de la commission des arbitres de la Fédération espagnole de football, estimant que les faits objet de l'enquête portent atteinte à l'intégrité de la compétition et à la confiance dans le système arbitral.

Le FC Barcelone s'appuie sur sa position devant l'UEFA

Dans sa réponse, le FC Barcelone a indiqué que les procédures européennes sont subordonnées, conformément à la législation en vigueur, au résultat de l'affaire pénale actuellement examinée en Espagne, affirmant que cette situation restera inchangée.

Le club a également invoqué l'obtention de la licence de l'UEFA pour participer aux compétitions européennes depuis le début de l'enquête, sans aucune objection, affirmant qu'il a continué à participer normalement aux compétitions de l'Union des associations européennes de football.

En conclusion de son communiqué, le FC Barcelone a réitéré sa pleine coopération avec les autorités compétentes, avant d'adresser un message clair aux médias, les appelant à « la rigueur et à la précision » dans le traitement des informations relatives à cette affaire, dans un contexte de polémique suscité par la récente annonce de l'UEFA et par l'exploitation par le Real Madrid des documents qu'il a présentés à l'Union européenne de football.