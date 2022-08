OFFICIEL : Corinne Diacre prolonge son contrat à la tête des Bleues

La FFF a annoncé ce mardi avoir prolongé le contrat de la sélectionneuse de l'équipe de France quelques jours après l'élimination en demi de l'Euro.

Mission accompli pour Noël Le Graët. Au lendemain de l'élimination de l'équipe de France face à l'Allemagne en demi-finale de l'Euro féminin, le président de la FFF avait affirmé sa volonté de prolonger Corinne Diacre après le beau parcours des Bleues dans la compétition. La sélectionneuse française avait atteint son objectif à savoir atteindre le dernier carré de la compétition et par conséquent, il a souhaité lui faire confiance.

Diacre 2024

A un de la Coupe du monde féminine et à deux ans des Jeux Olympique à Paris, Noël Le Graët voulait faire d'une pierre deux coups en prolongeant Corinne Diacre afin qu'elle soit à la tête des Bleues pour les deux prochaines échéances. C'est désormais chose faite. En effet, ce mardi, la FFF a annoncé la prolongation de Corinne Diacre jusqu'en 2024.

La France éliminée par l'Allemagne

"L’actuelle sélectionneure des Bleues a signé un nouveau contrat de deux ans jusqu’en août 2024 et dirigera les Tricolores pour la Coupe du Monde de la FIFA 2023 et pour les Jeux Olympiques de Paris 2024", a précisé le communiqué de la FFF. Corinne Diacre a également affirmé sa satisfaction de continuer sa mission à la tête des Bleues.

"J'ai l'espoir d’aller décrocher le premier titre de l’Équipe de France féminine"

"Je suis heureuse et fière de poursuivre l’aventure avec l’Équipe de France pour ces deux saisons supplémentaires qui s’annoncent forcément très riches avec une compétition chaque année. Malgré la déception de s’arrêter en demi-finale, l’Euro a été encourageant et je suis ravie d’avoir l’opportunité de continuer à travailler avec ce groupe dans l’espoir d’aller décrocher le premier titre de l’Équipe de France féminine, d’abord en Coupe du Monde puis aux JO devant notre public", a affirmé la sélectionneuse sur le site officiel de la FFF.

France : Le bilan de l'Euro, l'avenir de Diacre... Noël Le Graët fait le point

Noël Le Graët s'est également félicité d'avoir réussi à trouver un accord avec Diacre : "Je suis ravi que Corinne ait accepté de relever l’objectif et le défi de la Coupe du monde en 2023 et des JO 2024 à la tête de l’Équipe de France féminine, demi-finaliste du dernier Euro. Nous partageons la même ambition forte pour ces deux grandes compétitions que la FFF va préparer au mieux au côté d’un groupe France avec des talents et de l’expérience. Les Bleues se sont installées parmi les meilleures nations. Elles sont la vitrine de notre football féminin de haut niveau et plus globalement du développement de la pratique dont la vitalité est indéniable".

Désormais, Corinne Diacre va pouvoir travailler dans le confort, sans avoir une épée de damoclès sur la tête lors de la prochaine Coupe du monde. Nul doute que les Bleues vont vouloir confirmer leur bel Euro et atteindre au moins le dernier carré de la prochaine Coupe du monde, ce qui serait une première, mais la génération emmenée par Wendy Renard espère aussi très certainement décrocher son premier titre majeur lors d'une des deux prochaines échéances.