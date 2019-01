OFFICIEL : Clyne prêté à Bournemouth

Arrivé à Liverpool en grandes pompes après avoir explosé à Southampton, Nathaniel Clyne quitte le club de la Mersey.

Le défenseur latéral droit a été prêté à Bournemouth jusqu'à la fin de la saison. Il rejoint la même écurie que son coéquipier Dominic Solanke, transféré définitivement de son côté.

Clyne, qui évolue à Liverpool depuis 2015, ne bénéficiait pas d'un temps de jeu répondant à ses aspirations cette saison.

And following Solanke from Liverpool to Bournemouth... 🍒



Nathaniel Clyne joins Eddie Howe's side on loan! 🤝 pic.twitter.com/4lfagHU3Gf — Goal (@goal) 4 janvier 2019