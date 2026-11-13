Partager Suivez GOAL sur Google

Après trois années de controverses, d'accusations et de doutes qui ont ébranlé le football espagnol, l'enquête dans l'affaire Negreira a été officiellement close sur le plan technique, lançant le compte à rebours vers la décision la plus importante : l'affaire sera-t-elle définitivement classée, ou le Barça sera-t-il renvoyé en procès dans l'une des affaires les plus graves de l'histoire du club ?

Publicité

Gérard López, l'ancien entraîneur du Barça Atlètic, a été le dernier témoin à comparaître devant la juge Alejandra Gil, magistrate du tribunal d'instruction n° 1 de Barcelone, qui dirige ce dossier épineux. Sa déposition a clôturé la phase de recueil des témoignages, et il ne reste plus à la juge qu'à attendre les rapports financiers du club catalan avant de statuer sur le sort de l'affaire au début de l'année 2027.

López, qui a dirigé l'équipe réserve entre 2015 et 2018, a défendu avec force l'utilité des rapports d'arbitrage préparés par Javier Enríquez, fils de José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres.

L'actuel entraîneur de Granollers a affirmé devant le tribunal que ces rapports étaient extrêmement utiles et très complets, en particulier durant sa période à la tête du Barça Atlètic en deuxième division, un championnat qui ne bénéficie pas de la large couverture télévisée dont jouit le football professionnel.

López a expliqué que l'absence d'images et d'analyses télévisées rendait plus difficile l'étude des adversaires et des arbitres, et que le travail d'Enríquez a clairement contribué à pallier ce manque.

Publicité Publicité

Il a également souligné que les rapports étaient actualisés et précis, et qu'ils comprenaient des informations tirées du match disputé juste avant celui de son équipe, ce qui offrait au staff technique une vision concrète facilitant la préparation des rencontres.

Related Topics

Prochains matchs BAR LaLiga 08:00 VIL

La déposition de López apporte une nouvelle dimension à l'affaire, révélée par la radio « Cadena SER » en 2023, et qui concerne des paiements versés par le Barça pendant 17 ans à Negreira et à son fils. La justice enquête sur d'éventuels délits incluant la mauvaise gestion, la falsification de documents et la corruption sportive, des accusations que le club catalan nie, affirmant que ces sommes rémunéraient de véritables services de conseil technique.

Auparavant, Toni Alonso, qui a occupé le poste de délégué de l'équipe réserve pendant 32 ans, avait témoigné devant la juge.

Publicité

Alonso a expliqué que l'usage des rapports d'arbitrage variait d'un entraîneur à l'autre : certains, comme Gérard López, s'en servaient et en tiraient profit, tandis que d'autres les ignoraient totalement, au premier rang desquels Luis Enrique, qui se concentrait uniquement sur ce qu'il pouvait contrôler sur le terrain, considérant les arbitres comme hors de sa portée d'influence.

Dans l'intervalle, la juge Gil attend les informations financières que le Barça doit lui transmettre, à la suite d'une demande formulée par le Real Madrid.

Publicité

La juge avait d'abord rejeté la demande du club madrilène d'obtenir les rapports d'audit et les rapports financiers de la période comprise entre 2010 et 2021, mais le tribunal provincial de Barcelone a partiellement accepté cette demande, ce qui ajoute à l'affaire une nouvelle dimension de tension entre les deux rivaux historiques.

Avec la clôture des témoignages, l'affaire Negreira entre dans sa dernière phase avant la décision cruciale : soit la juge se convainc que les faits ne dépassent pas le cadre de services légitimes et referme le dossier, soit elle estime qu'il existe suffisamment de soupçons pour renvoyer l'affaire en procès, un scénario qui raviverait l'une des affaires les plus clivantes de l'histoire du football espagnol.