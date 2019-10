OFFICIEL - Claudio Marchisio annonce sa retraite professionnelle

Sans club depuis une dernière pige en Russie, l'ancien milieu de terrain italien de la Juventus Turin a annoncé sa retraite officielle ce jeudi.

Âgé de 33 et ayant été sept fois champion d' avec la Turin, Claudio Marchisio n'ajoutera pas une nouvelle ligne à son riche palmarès, lui qui a annoncé publiquement ce jeudi sa retraite professionnelle. Son titre remporté avec le Zénit Saint-Petersbourg la saison dernière aura donc été le dernier d'une longue série, pour celui qui a notamment honoré les couleurs de la Squadra Azzurra à 55 reprises pour 5 buts marqués. Le natif de Turin était libre de tout contrat.

"C'était une décision réfléchie mais difficile"

"Vous avez imaginé pourquoi je vous ai demandé de venir ici aujourd'hui. J'ai décidé de prendre ma retraite. C'était une décision réfléchie mais difficile", a en effet déclaré celui qui avait un temps été annoncé proche de l'AS lors du mercato estival, dans des propos rapportés par Romeo Agresti.

"J'avais promis à l'enfant qui rêvait de devenir footballeur que je jouerais jusqu'à temps que je sois ébahi en entrant sur le terrain. Mais mon coeur m'a dit que je rompais ma promesse. Je m'arrête, mais je sens que je dois dire merci", a aussi écrit le principal intéressé sur son compte Twitter personnel.

Milieu de terrain alliant parfaitement technique et combativité, Claudio Marchisio n'aura jamais triché sur un terrain de football, et laissera à n'en pas douter un souvenir impérissable dans la mémoire des fervents supporters de la Juventus Turin, où il a évolué entre 2005 et 2018.