OFFICIEL - Claude Puel n'est plus l'entraîneur de Leicester

C'est ce qu'on appelle la défaite de trop. De nouveau largement défaits à domicile face à la formation de Crystal Palace (1-4), les Foxes, qui pointent à une modeste mais peu alarmante douzième place en Premier League, ont décidé d'employer les grands moyens pour redresser le club.

En effet, ce dimanche matin, le club a annoncé le départ de son entraîneur français Claude Puel via un communiqué officiel, partagé sur les différents réseaux

sociaux. L'aventure s'arrête donc là pour l'ancien technicien de l'Olympique Lyonnais et de l'OGC Nice, en manque de solutions chez les Foxes.

Leicester City Football Club has today (Sunday) parted company with Claude Puel, who leaves his position as First Team Manager with immediate effect.https://t.co/VoZnGBJ8Up