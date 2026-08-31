Officiel : City annonce sa sixième recrue, Gakpo et Enzo dans l'attente

Manchester City a officiellement annoncé la finalisation du transfert du Brésilien Allan Elias, ailier de Palmeiras, qui devient ainsi la sixième recrue de l'équipe lors de la fenêtre estivale des transferts, dans une nouvelle démarche visant à renforcer l'effectif de l'entraîneur Enzo Maresca avant la clôture du marché des transferts.

La valeur initiale du transfert s'élève à 32 millions de livres sterling, auxquels s'ajoutent deux autres millions de livres sous forme de bonus, tandis que le joueur âgé de 22 ans a signé un contrat de 5 ans avec le club anglais.

Allan a déclaré après la finalisation de son transfert à Manchester City : « C'est un moment incroyable pour moi. Manchester City, avec tous les titres qu'il a remportés au cours des 15 dernières années, est l'un des clubs les plus attractifs pour les joueurs dans le monde. »

Il a ajouté : « Les rejoindre aujourd'hui est le plus beau moment de ma vie. J'aime Palmeiras et je l'aimerai toujours, mais la décision de rejoindre City a été facile », soulignant que son objectif est de progresser et d'atteindre la meilleure version possible de lui-même.

Le joueur brésilien a poursuivi : « Les discussions que j'ai eues jusqu'à présent avec les responsables de City m'ont convaincu qu'il n'existe pas de meilleur endroit pour réaliser mes ambitions, et je promets aux supporters de Manchester City que je ferai de mon mieux pour tirer le maximum de cette opportunité. »

De nouveaux transferts

Manchester City ne semble pas s'être contenté du recrutement d'Allan Elias, puisque le club poursuit ses démarches à quelques heures de la clôture du marché des transferts, à la recherche de renforts supplémentaires.

Selon des sources du réseau « ESPN », Manchester City mène des discussions concernant le recrutement du Néerlandais Cody Gakpo, attaquant de Liverpool, dont le club anglais estime la valeur à environ 85 millions de livres sterling, tout en insistant pour obtenir un remplaçant avant d'accepter le départ du joueur.

Manchester City s'apprête également à formuler au moins une offre pour le recrutement de l'Argentin Enzo Fernández, milieu de terrain de Chelsea, avant la clôture du marché des transferts, après l'absence du joueur de la liste de son équipe lors de la confrontation face à Brighton, qui s'est soldée par une victoire de Chelsea 4-3 au stade de Stamford Bridge.