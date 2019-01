OFFICIEL - Christophe Galtier prolonge son contrat à Lille jusqu'en 2021 !

Christophe Galtier a prolongé son contrat avec le LOSC jusqu'en 2021, ce lundi.

L'aventure de Christophe Galtier à Lille n'est pas prête de prendre fin.

Alors que le bail de l'ancien coach de Saint-Etienne expirait au terme de la saison actuelle, Lille a annoncé ce lundi que le technicien avait signé un nouveau contrat qui le lie au club nordiste jusqu'en 2021.

"Je suis vraiment très content de la confiance que me témoigne Gérard Lopez, mais aussi fier d’être pour deux saisons supplémentaires l’entraîneur de ce magnifique club", a réagi Christophe Galtier dans des propos retranscrits dans le communiqué officiel du club. "Ça faisait un certain moment qu’on parlait de cette prolongation, tout s’est fait de manière naturelle. Nous sommes vite tombés d’accord sur le principe et il ne restait qu’à formaliser les choses. Je suis une personne qui attache beaucoup d’importance aux relations humaines. Celles que j’entretiens ici avec mes dirigeants me conviennent énormément. Côté terrain, les six premiers mois de la saison n’ont été que plaisir. Il y a maintenant une seconde partie de championnat durant laquelle il faudra maintenir un niveau d’exigence très élevé, ne pas fléchir et garder la même détermination pour qu’on puisse vivre une fin de saison excitante".

Gérard Lopez, le président du LOSC, ne cache pas non plus sa satisfaction. "Christophe Galtier est quelqu’un que j’apprécie beaucoup humainement et avec lequel il existe un véritable respect mutuel, que ce soit avec moi, mais aussi avec Luis Campos et Marc Ingla. Outre le fait qu’il soit un excellent technicien qui connaît très bien la Ligue 1, il a rapidement compris le projet du LOSC en s’y intégrant parfaitement. Car le métier d’entraîneur ne consiste pas seulement à aligner une équipe sur le terrain et à mettre en place une tactique. Il existe aussi tout un travail invisible du grand public lié à la préparation, aux choix, à la gestion humaine et à la relation avec tous les collaborateurs du club. Cette prolongation de contrat s’est donc faite naturellement, y compris de son côté. Nous avions déjà acté depuis longtemps que nous souhaitions continuer à travailler ensemble. Nous sommes contents de poursuivre l’aventure".

Pour rappel, Christophe Galtier était arrivé au LOSC à l'hiver 2017, pour redresser la situation du club au coeur d'une saison très délicate.