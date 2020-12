OFFICIEL - Carlos Queiroz quitte son poste de sélectionneur de la Colombie

Après presque deux ans à la tête de la nation sud-américaine, le tacticien portugais a été remercié.

Carlos Queiroz a quitté son poste de sélectionneur de la , après presque deux ans à la tête de La Tricolor.

Le départ de Queiroz a été annoncé mardi par la Fédération colombienne de football (FCF) après le départ compliqué du pays lors des qualifications pour la 2022. La Colombie, qui a disputé les deux dernières Coupes du monde, n'a en effet remporté qu'un seul de ses quatre premiers éliminatoires.

"La Fédération colombienne de football et le directeur technique Carlos Queiroz ont convenu que l'entraîneur ne resterait pas à la tête de l'équipe nationale masculine colombienne", indique un communiqué. "Pour la FCF, c'était une fierté d'avoir [Quieroz] pendant près de deux ans, au cours desquels il nous a apporté toute sa capacité, ses connaissances et son expérience. La contribution que vous nous laissez servira à poursuivre le développement des projets qui sont menés avec toutes les équipes nationales de notre pays", précise ensuite le communiqué, alors que le Portugais a été loué pour son travail ces dernières années.

L'article continue ci-dessous

La Colombie devra nommer un nouvel entraîneur d'ici mars

Si la FCF souhaite bon vent à un entraîneur Carlos Queiroz, elle doit trouver son successeur. "Nous souhaitons au professeur Carlos Queiroz et à son équipe le meilleur dans leurs futurs projets de carrière. À partir de cette date, le Comité Exécutif de la Fédération Colombienne de Football lancera le processus de recherche de l'entraîneur qui occupera, dans l'immédiat, le poste de directeur technique de l'équipe nationale masculine senior colombienne", explique la fédération.

Malgré le début des qualifications pour la Coupe du monde avec de solides résultats contre le et le , les Colombiens ont perdu 3-0 à domicile contre l' avant d'être battus 6-1 par l'Équateur. Queiroz a été immédiatement sous pression suite aux deux défaites humiliantes et la décision a été prise pour lui de quitter le poste mardi. La Colombie devra nommer un nouvel entraîneur d'ici mars, lorsqu'elle affrontera le et le .

Jorge Luis Pinto et Juan Carlos Osorio semblent être de bons candidats. L'ancien patron du , du et de l' , Queiroz, avait pris la relève en février 2019. Il a passé 18 matchs à la barre, en remportant neuf, faisant cinq matchs nuls et en perdant quatre. Quieroz s'est fait connaître en tant qu'assistant de Sir Alex Ferguson à , mais aussi en héritant du banc du Real Madrid entre ses deux passages en Grande-Bretagne. Il avait aussi entraîné le Portugal entre 2008 et 2010.