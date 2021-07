OFFICIEL - Carles Aleñá quitte le Barça pour Getafe

Formé au FC Barcelone et prêté à Getafe en fin de saison dernière, Carles Aleñá s'est définitivement engagé du côté de la banlieue sud de la capitale.

Considéré comme un grand espoir du FC Barcelone, Carles Aleñá ne fera pas le bonheur de son club formateur. Déjà prêté à Getafe durant la seconde partie de la saison dernière, le milieu de terrain espagnol va y poursuivre l'aventure, cette fois dans le cadre d'un transfert définitif. Le Barça a communiqué ce samedi.

Présentation aux médias lundi, contrat de 5 ans

"Le FC Barcelone et le Getafe CF ont trouvé un accord pour le transfert de Carles Aleñá. Le Barça se réserve le droit à 50% de toute vente future du joueur, une option de rachat plus un droit de premier refus sur toute offre. Le FC Barcelone tient à remercier Carles Aleñá pour son engagement et son dévouement et lui souhaite le meilleur pour l'avenir", a ainsi écrit le club catalan via un communiqué officiel, contraint de se séparer de plusieurs éléments cet été pour essuyer ses très importantes dettes financières.

Getafe a aussi communiqué, évoquant un contrat d'une durée de cinq ans. "Le milieu de terrain signe dans les rangs de Getafe pour les 5 prochaines saisons (...) après son incorporation la saison dernière au marché d'hiver, il revient à Getafe. (...) Le footballeur sera présenté lundi prochain, le 12 juillet, à 12h00 dans la salle de presse du Colisée", peut-on lire sur le site officiel des pensionnaires de la Liga, qui pourront donc s'appuyer sur leur prometteur milieu de terrain âgé de 23 ans.

Pur produit de la Masia, Carles Aleñá avait hérité d'un temps de jeu conséquent à ses débuts, profitant des nombreuses blessures à son poste au Barça. Il s'était même montré à son avantage, avant de sortir des plans des différents entraîneurs. À Getafe, il a donc trouvé le moyen de poursuivre sa progression en restant en Espagne.