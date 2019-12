OFFICIEL - Carles Aleñá (Barça) en prêt au Betis Séville

En manque de temps jeu au FC Barcelone, Carles Aleñá a été prêté pour les six prochains mois au Betis Séville, qui l'a annoncé ce samedi.

Formé au , le jeune milieu de terrain Carles Aleñá peine à réellement intégrer la rotation mise en place par Ernesto Valverde, en Catalogne. Ce samedi, il a été prêté sans option d'achat au jusqu'à la fin de la saison 2019/2020. L'occasion pour lui de faire ses preuves en .

Un international espoirs qui tarde à convaincre au Barça

En effet, les Andalous ont annoncé la signature de celui qui était très apprécié des supporters du Camp Nou et qui savait se montrer performant durant ses rares utilisations. International avec l' dans les catégories des moins de 16 ans, des moins de 17 ans et des moins de 21 ans, Carles Aleñá se distingue par sa technique, qui s'accompagne d'une importante activité au milieu de terrain et d'une belle frappe de balle.

Mécontent de son temps de jeu au Barça, Carles Aleña n'avait pas caché son désir d'aller voir ailleurs si sa situation n'évoluait pas chez les Champions d'Espagne. Aucun joueur aime ne pas être convoqué. C’est une décision prise par l’entraîneur et bien sûr, cela affecte le joueur. Je me retrouve avec des options pour me battre pour une place dans le onze", avait-il pesté en septembre dernier. Désormais, à lui de donner tort à Ernesto Valverde avec Séville.