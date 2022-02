OFFICIEL : Buffon jouera jusqu'à 46 ans : le légendaire gardien prolonge avec Parme

Considéré comme l'un des meilleurs gardiens de tous les temps et certainement le meilleur de l'histoire de la Juventus et du football italien aux côtés de Dino Zoff, Gianluigi Buffon continue d'écrire sa légende dans le monde du football. Du haut de ses 44 ans, le champion du monde 2006 évolue toujours en professionnel du côté de Parme et il ne semble pas prêt de vouloir raccrocher les crampons.

Buffon à Parme jusqu'en 2024

Le légendaire gardien de but Gianluigi Buffon est prêt à jouer jusqu'à 46 ans après avoir signé un nouveau contrat à Parme. Gianluigi Buffon est revenu à Parme pour un second passage dans le club de ses débuts en juin dernier, 20 ans après son départ initial pour la Juventus. L'international italien a depuis retrouvé le maillot numéro 1 et compte déjà 23 apparitions en Serie B cette saison, et le club a décidé de le récompenser en lui offrant un nouveau contrat.

Le président de Parme, Kyle Krause, a annoncé la prolongation du contrat de Gianluigi Buffon lors d'une conférence de presse ce lundi : "J'ai de grandes nouvelles, Gigi a renouvelé son contrat jusqu'en 2024. C'est un grand joueur, une fierté pour nous : Gigi a une grande passion pour Parme, nous sommes très heureux de son soutien et de son engagement."

📣 @gianluigibuffon rinnova con il @1913parmacalcio fino al 2024! L'annuncio è arrivato nella conferenza odierna del presidente @Kyle_J_Krause pic.twitter.com/YhwF3Gq3A1 — Simone Lorini (@simo_lor) February 28, 2022

Gianluigi Buffon a fait ses débuts pour Parme à l'âge de 17 ans en 1995, et est devenu le gardien le plus cher du monde lorsque la Juventus l'a signé pour 30 millions d'euros six ans plus tard. Le gardien de but italien a ensuite aidé les Bianconeri à remporter neuf titres de Serie A au cours des 17 années suivantes et est devenu champion du monde avec son pays en 2006.

L'immense carrière de Buffon

Seule ombre au tableau du côté du palmarès pour Gianluigi Buffon, l'absence d'un sacre en Ligue des champions. L'ancien international italien a disputé trois finales de C1 au cours de sa carrière, la première face à l'AC Milan, perdue aux tirs au buts, puis une face au FC Barcelone et la dernière contre le Real Madrid, toutes avec la Juventus. Le portier de 44 ans a déjà admis à plusieurs reprises que l'absence de victoire en Ligue des champions constituait son plus grand regret dans sa carrière.

Le PSG a réussi à l'arracher à Turin pour la saison 2018-19 et il a ajouté un titre de champion de France à son CV, mais il est ensuite revenu à l'Allianz Stadium sur un transfert gratuit. Gianluigi Buffon a remporté un autre Scudetto et une Coppa Italia avant de quitter la Juve l'été dernier et de revenir sur ses pas au stade Ennio Tardini, et le joueur de 44 ans espère qu'il pourra ramener Parme en Serie A avant l'expiration de son nouveau contrat en 2024.