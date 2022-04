OFFICIEL : Bruno Fernandes prolonge à Manchester United et est récompensé pour ses bonnes performances

Joueur majeur de Manchester United depuis son. arrivée du Sporting CP en janvier 2020, Bruno Fernandes ne quittera pas les Red Devils de sitôt. Le double buteur face à la Macédoine du Nord en barrages de la Coupe du monde avec le Portugal a signé un nouveau contrat avec Manchester United jusqu'en juin 2026, avec une option pour une année supplémentaire.

Un salaire en adéquation avec ses performances

L'international portugais a été récompensé par des conditions améliorées compte tenu de son rôle influent dans l'équipe depuis plus de deux ans, et ce nouveau contrat lui permet de devenir l'un des meilleurs salaires du club. Manchester United manifeste ainsi sa confiance en son meneur de jeu, un peu moins en vue ces dernières semaines.

Bruno Fernandes a commenté sa prolongation de contrat sur son compte Twitter : "Depuis le moment où j'ai rejoint Manchester United, j'ai eu une relation spéciale avec le club et nos incroyables fans. J'ai grandi en regardant cette équipe, en rêvant d'avoir la chance de jouer ici un jour. Ce rêve est maintenant une réalité et un honneur".

So happy to keep living this dream for more years ♥️ @ManUtd 🖤 pic.twitter.com/I62k64nBQD — Bruno Fernandes (@B_Fernandes8) April 1, 2022

"Même après deux ans, c'est toujours aussi incroyable de sortir à Old Trafford, d'entendre les fans chanter ma chanson et de marquer devant le Stretford End. C'est un véritable privilège de porter ce maillot et de se battre pour notre incroyable club. Il y a tellement de choses que je veux accomplir ici, et je sais que c'est la même chose pour le reste de l'équipe et du personnel. Plus que tout, nous voulons donner aux fans le succès qu'ils méritent. Nous avons partagé de grands moments ces dernières années, mais le meilleur reste à venir de ma part et de celle de cette équipe", a ajouté l'international portugais.

Murtough : "Tout le monde est conscient de son importance"

Si la nouvelle d'un nouveau contrat pour Fernandes sera accueillie favorablement par les fans en raison de son importance pour l'équipe, la durée de l'accord ne diffère pas vraiment du contrat original qu'il a signé en 2020. Son nouveau contrat expirera en 2026 au lieu de 2025, et les deux contrats comportent des options pour une année supplémentaire. Il est entendu que ce nouveau contrat voit sa rémunération augmenter de façon spectaculaire et constitue une récompense pour l'impact continu qu'il a au sein de l'équipe. En effet, Bruno a été une star en puissance depuis sa signature sous Ole Gunnar Solskjaer et les nouveaux termes reflètent son statut au sein de l'équipe.

John Murtough, directeur du football, a déclaré : "Tout le monde est bien conscient de l'importance de Bruno pour Manchester United. Son bilan de buts et de passes décisives est phénoménal et ses performances ont été remarquablement constantes depuis qu'il a rejoint le club. Le rythme de travail de Bruno, son dévouement et son attitude fantastique sont exactement ce que nous attendons d'un joueur de Manchester United. Il est le professionnel ultime avec de nombreux attributs fantastiques pour conduire les normes élevées requises pour jouer pour ce grand club. Bruno, comme tout le monde au sein du Football Club, reste extrêmement ambitieux et déterminé à obtenir un succès durable sur le terrain pour nous permettre de recommencer à nous battre pour des titres."

Depuis sa signature lors de la fenêtre de transfert de janvier 2020, Bruno Fernandes a marqué 49 buts et fourni 39 passes décisives en 117 apparitions toutes compétitions confondues. Le milieu de terrain n'a pas été aussi prolifique cette saison, avec seulement neuf buts à son actif, mais son nouveau contrat reflète mieux son importance au sein de l'équipe.