OFFICIEL - Brendan Rodgers prolongé jusqu'en 2025 par Leicester

Brendan Rodgers a été récompensé de son très bon travail à la tête de Leicester City ce vendredi, lui qui a prolongé son contrat jusqu'en 2025.

À créditer d'un très bon début de saison, est la grande surprise de cette saison. Deuxièmes au classement, les Foxes ne cessent d'impressionner au fil des semaines sous la houlette de Brendan Rodgers, dont le travail est de plus en plus remarqué Outre-Manche. Notamment courtisé par pour succéder à Unai Emery et Freddie Ljungberg, l'entraîneur a prolongé son contrat jusqu'en 2025 ce vendredi, mettant fin aux rumeurs.

"Assurer le succès de Leicester City pendant de nombreuses années"

"Lorsque j'ai pris la décision de venir à Leicester City, c'est parce que j'étais enthousiasmé par la direction prise par le club et par la manière dont je pouvais appliquer mon expérience à ce parcours. Je suis venu ici dans le but d'ajouter quelque chose à cela et d'aider le club à se construire pour l'avenir (...) J'ai hérité d'une équipe exceptionnelle dédiée au progrès et à l'amélioration, et nous avons un groupe de joueurs avec qui il fait bon travailler avec tous les jours", s'est félicité le principal intéressé dans le communiqué officiel publié par le club, avant de remercier les supporters des Foxes.





"Et aux supporters du club, je ne peux que vous remercier de m'avoir accueilli, ainsi que mes collaborateurs, dans votre club et d’avoir fait confiance à notre travail. Nous continuerons à travailler ensemble pour assurer le succès de Leicester City pendant de nombreuses années", a ainsi confié Brendan Rodgers, qui devrait grâce à cette prolongation de contrat pouvoir travailler dans un climat encore plus propice à la progression, loin des rumeurs devenues quotidiennes.