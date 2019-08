OFFICIEL - Boubacar Kamara prolonge (enfin) avec l'OM jusqu'en 2022

Après des mois et des mois d'attente, Boubacar Kamara a enfin prolongé son contrat avec l'OM. Le défenseur central a allongé son bail jusqu'en 2022.

"Prolongation imminente", "ça brûle", "officialisation dans les prochains jours", "quelques détails à régler"… Les supporters de l’ ont eu droit à tout et n’importe quoi depuis plusieurs mois et les premières rumeurs sur la prolongation de Boubacar Kamara (19 ans). Mais le suspense a pris fin ce samedi : le défenseur central a (enfin) allongé son bail sur la Canebière, jusqu’en 2022.

Une prolongation de deux ans, donc, puisque son précédent contrat prenait fin en 2020, soit au terme de la saison. Une situation jamais confortable pour un club, avec la menace de voir le joueur partir libre en fin d’exercice. Le , avec Adrien Rabiot, en sait quelque chose… Mais l’OM ne connaîtra pas pareille mésaventure. L’entraîneur, André Villas-Boas, voulait que le dossier soit rapidement réglé, et il a été écouté.

Une journée historique pour le Club #120ansDeLegende mais aussi et surtout inoubliable pour moi et toute ma famille #TeamOM #2022 #Prolongation @OM_Officiel pic.twitter.com/NpU16KvubU — bouba_kamara (@boubaKamara_4) August 31, 2019

Eyraud a certainement dû faire un effort

La formation phocéenne ne donne évidemment pas les détails financiers de cette prolongation, mais nul doute que celui qui évolue à l’OM depuis ses 5 ans a dû bénéficier d’une revalorisation salariale plutôt avantageuse. Au vu de son statut de titulaire et d’espoir plus que prometteur, cela semble logique. Le président, Jaques-Henri Eyraud, a sans doute dû faire un effort financier face à l’intérêt de nombreux clubs européens cet été.

Comme le dit si bien le communiqué officiel de l’OM, "Kamara joue la carte de la fidélité". Et il s’agit également d’un symbole envoyé par la direction : la jeunesse va devenir la pierre angulaire du projet. "Plus que jamais, la formation est, et reste, l’un des piliers du Marseille d’aujourd’hui et de demain", conclut le club dans son communiqué. Reste à savoir si cette annonce sera suivi d’effets.