OFFICIEL - Benjamin Moukandjo signe à Lens

Le RC Lens a officialisé ce mercredi soir l'arrivée de l'attaquant Benjamin Moukandjo.

Benjamin Moukandjo, 30 ans, défendra les couleurs du Racing Club de Lens cette saison.

Libre de tout engagement contractuel après avoir quitté le Jiangsu Suning, en , en mars dernier, l'attaquant camerounais, passé par Reims, Nancy, ou encore Lorient, revient dans l'Hexagone. La durée de son contrat n'a pas été précisée par le club artésien.

"Ces supporters, ils vous portent... à la 90e, à la 92e, quand vous êtes fatigués, quand vous pensez que vous n'avez plus rien, les entendre ça réveille en vous quelque chose...", s'est-il enthousiasmé dans des propos retranscrits par le club. "Ça franchement, pour un joueur c'est un bonheur, c'est immense. C'est pour ça que c'est un club qui mérite d'être là-haut, qui mérite de retrouver l'élite. C'est ce challenge qui m'excite, qui me parle encore plus. C'est pour ça que s'il fallait revenir en c'était ici et pas ailleurs... ".

Pour rappel, Lens a vu deux de ses attaquants partir en fin de mercato estival avec Yannick Gomis et Mounir Chouiar, alors que le Dijonnais Jules Keïta est venu renforcer le club artésien.