Officiel - Bayern Munich : Kahn va succéder à Rummenigge

L'ancien portier a été nommé au conseil d’administration du club bavarois qu’il intégrera en 2020 avec un contrat de cinq ans a annoncé le Bayern.

Encore un ancien du dans l'organigramme du champion d' . Figure emblématique du club bavarois dans la fin des années 1990 et le début des années 2000, Oliver Kahn fait son grand retour chez le champion d'Allemagne en titre. L'ancien gardien de but a été nommé au conseil de surveillance et prendra ses fonctions en janvier 2020. Un rôle temporaire pour Oliver Kahn qui a long terme deviendra le président du Bayern Munich.

En effet, Oliver Kahn va tout simplement succéder à Karl-Heinz Rummenigge au poste de président du Bayern Munich. En effet, l'ancien international allemand prendra ses fonctions en 2022 après le mandat de l'ancien attaquant de 63 ans. En avril dernier, Karl-Heinz Rummenigge avait indiqué qu'il ne comptait pas aller au-delà de son contrat actuel, expirant en juin 2021. Oliver Kahn a exprimé sa fierté de revenir au club dans un communiqué publié par le club bavarois.

Vorstandsvorsitzender ab 2022 - Oliver Kahn in den Vorstand der FC Bayern München AG berufen.



https://t.co/2ZUWF33YvG pic.twitter.com/pMrvXMkH9p — FC Bayern München (@FCBayern) August 30, 2019

"C’est un grand honneur pour moi d’avoir été transféré au bureau du conseil d’administration, puis à la présidence du conseil d’administration du FC Bayern Munich. Je remercie le conseil de surveillance et Uli Hoeness de cette confiance. Je suis profondément connecté au club et cela a beaucoup façonné ma vie. Succès sportif et économique, fidélité aux supporters, responsabilité envers l’histoire et les valeurs du club : c’est le FC Bayern. À l’avenir, j’aimerais développer davantage ces attributs avec les employés, ainsi que les collègues du Directoire et du Conseil de surveillance", a avoué l'ancien gardien du Bayern Munich.

"Oliver a été un joueur important dans l'histoire de notre club. Il a été capitaine du Bayern et de l'équipe nationale allemande pendant de nombreuses années, il a remporté presque tous les titres qui peuvent être gagnés et il est toujours allé de l'avant avec engagement et volonté. Après sa carrière sportive, il a obtenu un MBA en gestion générale et a également créé sa propre entreprise. Oliver Kahn connaît le football, il connaît l'économie et il porte l'ADN du Bayern. Nous sommes convaincus qu'il est l'homme qu'il faut pour mener le Bayern à l'avenir", a indiqué Uli Hoeness.

Oliver Kahn a signé un contrat de cinq ans et sera donc au conseil de surveillance pendant deux ans, avant d'effectuer un premier mandat à la présidence du Bayern Munich de trois ans. "L'idée est qu'Oli Kahn me succède et que je lui facilite sa prise de fonctions. Il est intelligent et il connait le club", avait indiqué Karl-Heinz Rummenigge lors d'une intervention sur Sky Sports au mois d'avril.

Relancé sur ce sujet pour donner des détails et dévoiler les modalités de l'engagement de Kahn, l'homme fort du Bayern avait confié : "Je ne pense pas qu'il y ait un contrat à ce stade ou une chronologie établie, mais le conseil d'administration a donné son feu vert". Désormais, la chronologie du retour d'Oliver Kahn et de sa prise de pouvoir au Bayern Munich est connue. Pour rappel, le portier a évolué 14 saisons au Bayern Munich et a pris sa retraite en 2008.