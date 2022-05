OFFICIEL - Bayern Munich : Corentin Tolisso quitte le club gratuitement

Corentin Tolisso quitte le FC Bayern Munich après cinq ans. C'est ce qu'a annoncé officiellement le club allemand.

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel. Corentin Tolisso quittera définitivement le FC Bayern Munich à la fin de son contrat, le 30 juin prochain, après avoir décidé de ne pas prolonger avec le club bavarois. C'est ce qu'a annoncé officiellement le champion d'Allemagne en titre ce lundi. Corentin Tolisso avait été transféré de l'Olympique lyonnais au Bayern Munich en 2017.

Kahn et Salihamidzic rendent hommage à Tolisso

"Corentin Tolisso a fait partie de notre équipe pendant cinq ans, qui a notamment écrit l'histoire avec la saison des six titres en 2020. Nous le remercions pour ses performances et son engagement et lui souhaitons le meilleur pour l'avenir", a déclaré le patron du directoire du Bayern Munich, Oliver Kahn, dans le communiqué annonçant le départ du Français.

Le directeur sportif Hasan Salihamidzic a lui aussi exprimé sa gratitude pour "cinq années de réussite commune". Le joueur de 27 ans "ne s'est jamais laissé déstabiliser, même dans les phases difficiles, et a toujours tout donné pour le FC Bayern", a-t-il poursuivi, faisant très certainement référence aux blessures du Français.

Aucun indice sur son avenir

Le Bayern Munich a dépensé plus de 40 millions d'euros pour Corentin Tolisso, mais il n'a jamais réussi à percer durablement en raison d'importants problèmes de blessures. Une déchirure des ligaments croisés à l'automne 2018 a notamment fait reculer le milieu de terrain dans la hiérarchie et il n'a jamais réussi à confirmer les attentes.

Au total, le Français, champion du monde en 2018, a disputé 118 matchs officiels avec le Bayern Munich et a marqué 21 buts. Avec les Munichois, il a été cinq fois champion d'Allemagne, deux fois vainqueur de la coupe et a fêté en 2020 le triomphe en Ligue des champions. On ne sait pas où sa carrière se poursuivra la saison prochaine.