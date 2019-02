OFFICIEL - Batshuayi rejoint Crystal Palace

Michy Batshuayi quitte le FC Valence pour de nouveau évoluer en Premier League, sous le maillot de Crystal Palace.

Michy Batshuayi a trouvé preneur.

L'attaquant du FC Valence, prêté avec option d’achat le 10 août dernier par le Borussia Dortmund, retourne en Premier League. Championnat qu'il avait disputé avec Chelsea par le passé.

Avec seulement 23 matches et 3 buts au compteur, Michy Batshuayi n'a pas convaincu les dirigeants du club ché et rejoint Crystal Palace qui a annoncé le transfert dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le joueur s'est montré très heureux de ce transfert en déclarant : "Je suis très heureux d'être de retour à Londres et en Premier League et j'ai déjà hâte d'être sur le terrain - cette fois en rouge et bleu! J'ai soif de temps de jeu et de buts et j'espère trouver tout cela ici, à Palace."