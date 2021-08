OFFICIEL - Barré à Manchester United, Daniel James au rebond à Leeds

L'international gallois quitte Old Trafford après avoir passé un peu plus de deux saisons avec les Red Devils et rejoint l'équipe de Marcelo Bielsa.

Leeds United a confirmé l'arrivée de Daniel James en provenance de Manchester United. Destiné à être barré par la concurrence chez les Red Devils, l'international gallois a officiellement rejoint les Whites contre une somme avoisinant les 28 millions d'euros. Il a paraphé un contrat de cinq ans dans le West Yorkshire. Le PSG fonce sur Nuno Mendes, Sarabia au Sporting "Le département du football suit Daniel depuis plusieurs années et chaque membre de mon équipe a travaillé dur pour que cet accord passe la ligne", a déclaré Victor Orta, directeur du football de Leeds, dans un communiqué publié par le club anglais, qui précise ensuite que cette piste remonte à plusieurs années. L'article continue ci-dessous "Ce n'est pas un secret que Daniel est un joueur que nous voulions acquérir depuis plusieurs années et aujourd'hui nous avons atteint notre objectif. En tant que joueur, nous pensons que Daniel convient parfaitement à une équipe de Marcelo Bielsa, il est rapide, direct et travaille dur - nous avons hâte qu'il rejoigne l'équipe, enfin !". À ne pas rater DIRECT - Mbappé, Camavinga, Koundé... Suivez les dernières heures du mercato !

Pour Cristiano Ronaldo, "Manchester United a toujours eu un place spéciale dans mon coeur"

INFO Goal - Le Barça a tenté de se faire prêter Joao Felix

Eduardo Camavinga tout proche du Real Il avait déjà été proche de Leeds en 2019 L'ailier avait failli rejoindre Leeds au cours de la saison 2018-19 en provenance de Swansea City, mais après qu'un transfert en janvier ait échoué, Daniel James avait plutôt rejoint Manchester United après une saison de Championship. James a totalisé 74 apparitions toutes compétitions, marquant neuf buts pour le club. L'international gallois devait faire face à une concurrence accrue cette saison après les arrivées combinées de Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo. L'ailier a donc choisi de rejoindre Elland Road, où l'entraîneur de Leeds, Marcelo Bielsa, a finalement trouvé son homme. Un deal gagnant pour toutes les parties concernées.