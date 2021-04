OFFICIEL : Bailly prolonge à Manchester United jusqu'en 2024

Le défenseur central a eu du mal à jouer cette saison mais est convaincu que cela devrait s'améliorer avec le temps.

Eric Bailly a signé un nouveau contrat avec Manchester United pour rester à Old Trafford jusqu'en 2024, avec l'option d'une année supplémentaire. Le défenseur central a eu du mal à être régulièrement dans le onze de départ d'Ole Gunnar Solskjaer cette saison et, alors qu'il ne restait plus qu'un an sur son contrat actuel à l'ancien défenseur de Villarreal, ses représentants avaient été alertés de l'intérêt d'autres clubs.

Cependant, après des discussions avec Ole Gunnar Solskjaer et Manchester United, le joueur de 27 ans se sent plus confiant qu'il aura un rôle à jouer et s'est maintenant engagé le long terme pour les Red Devils. "Je suis très content", a déclaré Bailly sur le site officiel du club. "Cette décision est une chose à laquelle je n’avais pas à penser, j’adore ce club et j’adore jouer pour Manchester United. Je suis heureux et ma famille aussi, tout va bien".

"Maintenant, le moment avec ma blessure est passé et je suis en forme et je me sens bien, et c'est tout. Un nouveau contrat est comme un nouveau défi et je suis prêt pour ça. Pour moi, c'est le rêve d'être ici à Manchester. Maintenant, c'est ma cinquième saison et j'espère être ici longtemps. Nous sommes dans une bonne position. Nous avons la Ligue Europa et nous sommes deuxièmes du championnat et c'est très bien", a ajouté l'international ivoirien.

Une saison perturbée par les blessures et le Covid-19

L'article continue ci-dessous

"Nous espérons pouvoir gagner ce trophée (la Ligue Europa) - c'est très important pour nous et pour les fans. Nous voulons bien finir en Premier League aussi, je suis sûr que nous le ferons", a conclu Eric Bailly. Ole Gunnar Solskjaer a commenté la prolongation de contrat de son défenseur central: "Je suis heureux qu'Eric ait signé ce nouveau contrat. Il continue d'apprendre et de s'améliorer tout le temps sous les entraîneurs ici".

"Eric a amélioré sa robustesse depuis mon arrivée en tant qu'entraîneur et il continuera à jouer un rôle important dans l'effectif. Il possède une vitesse, un timing de tacle et une agressivité fantastiques dont vous avez bien sûr besoin en tant que défenseur central. Il est un membre populaire de l'équipe et nous sommes impatients de continuer à travailler avec lui dans le futur", a commenté le technicien norvégien des Red Devils.

L'Ivoirien a rejoint Manchester United en provenance de Villareal à l'été 2016 et a signé une prolongation en janvier 2020 pour rester jusqu'à la fin de la saison 2021-22. Eric Bailly n'a fait que 15 apparitions pour United cette saison avec diverses blessures et, plus récemment, le Covid-19 le gardant à l'écart derrière le couple de premier choix Victor Lindelof et Harry Maguire. Il a fait 100 apparitions toutes compétitions confondues, un nombre qui aurait été plus élevé s'il n'avait pas subi de blessures graves.