OFFICIEL - Badiashile en prêt à Rennes

L'AS Monaco a cédé son gardien Loic Badiashili au Stade Rennais sous forme de prêt.

L'AS Monaco continue de dégraisser. A quelques heures de la clôture du mercato, et comme nous vous l'annoncions plus tôt dans la journée, les Monégasques ont laissé partir leur gardien remplaçant Loic Badiashile du côté de Rennes. Le joueur s'engage pour un prêt de six mois. Une option d'achat a été incluse dans le deal.

Badiashile s'était distingué contre Rennes en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Lors de la séance des tirs au but, il avait stoppé plusieurs tentatives des Rouges et Noir, précipitant ainsi leur élimination.

Avec l'ASM, Badiashile n'a joué qu'un match de Ligue 1. Et c'était lors de la saison 2016/17. Âgé de 20 ans, il cotoie pourtant l'équipe pro depuis quatre ans.