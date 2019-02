OFFICIEL - Aymeric Laporte prolonge jusqu'en 2025 avec Manchester City

Un an après son arrivée dans le Nord de l'Angleterre, le défenseur français vient de prolonger son contrat avec le champion d'Angleterre en titre.

C'était dans l'air du temps depuis quelques jours, c'est désormais officiel. Aymeric Laporte a prolongé son contrat avec Manchester City. Arrivé à l'hiver 2018 en provenance de l'Athletic Bilbao, le défenseur français s'est vite imposé comme un élément incontournable de la défense de Pep Guardiola. L'entraîneur espagnol a toujours apprécié le profil du Français et lui a fait confiance depuis son arrivée chez les Citizens.

Acheté environ 60 millions d'euros à l'Athletic Bilbao lors du mercato hivernal 2018, Aymeric Laporte était sous contrat jusqu'en juin 2023 et a donc prolongé pour deux saisons supplémentaires. Bien évidemment, en plus de la durée de son contrat, le défenseur français va voir son salaire augmenté suite à ses bonnes performances depuis plus d'un an chez le champion d'Angleterre en titre.

"Je ne pourrais pas être plus heureux d’engager mon avenir à long terme à Manchester City. Depuis le jour de mon arrivée ici, Pep et tous les joueurs m'ont bien accueilli. Ce club m'offre tout ce dont j'ai besoin pour améliorer mon jeu. J’ai déjà fait de grands progrès et je veux continuer à aller de mieux en mieux. De toute évidence, je veux gagner des titres et je pense que City est le meilleur endroit pour réaliser toutes mes ambitions", a déclaré Aymeric Laporte sur le site officiel du club.





"Aymeric est un énorme talent et le fait qu'il nous ait consacré ses meilleures années est à célébrer. Nous savions avant de le faire venir ici qu'il avait un potentiel exceptionnel, mais ses progrès au cours des 12 derniers mois ont été exceptionnels. Nous voulons créer un côté jeune et dynamique, et Aymeric s’intègre parfaitement dans nos projets. Son style de jeu nous convient et son attitude depuis le jour de son arrivée est de première classe. Il peut être aussi bon qu'il le souhaite et Manchester City sera un meilleur camp avec lui au cours des saisons à venir", a ajouté Txiki Begiristain

Laporte a fait ses débuts sous les couleurs de Manchester City fin janvier 2018 lors de la victoire 3-0 à domicile contre West Bromwich. Le défenseur français a participé à la conquête du titre lors d'une saison historique des Citizens. Devenu un pilier à Manchester City cette saison, capable même de dépanner sur le côté gauche, Aymeric Laporte représente le présent et le futur du club.