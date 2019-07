Officiel - Aurélie Kaci signe au Real Madrid féminin

La milieu de terrain française s'est engagé avec la section féminine du Real Madrid qui vient de monter en première division espagnole.

Le féminin tient sa troisième star. Le CD Tacón, futur Real Madrid féminin à partir du 1er juillet 2020, a annoncé sa troisième signature via ses réseaux sociaux. Il s'agit d'une Française, Aurélie Kaci, footballeuse qui a disputé les deux dernières saisons à l'Atlético de Madrid et qui a l'avantage de bien connaître le championnat espagnol.



À 29 ans, Aurélie Kaci se lance un nouveau défi en rejoignant le CD Tacon. La joueuse française n'était plus dans les plans de Sánchez Vera et n'a pas renouvelé son contrat avec l'Atlético de Madrid. Ce sera désormais l'un des piliers du futur Real Madrid féminin. Aurélie Kaci a une longue carrière.

Elle a commencé à l'Olympique Lyonnais, où elle est arrivée en 2009 et y a passé trois saisons, remportant deux Ligues des champions et trois championnats de . L'équipe dirigée par David Aznar s'est entraînée ce lundi à Valdebebas avec les deux nouvelles recrues du club (Asllani et Thaisa Moreno). Maintenant, d’autres renforts sont attendus avant le début du championnat espagnol afin de se donner les moyens d'être ambitieux.