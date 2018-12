Officiel - Après six années à Dijon, Olivier Dall'Oglio a été démis de ses fonctions

18e de Ligue 1, le DFCO a annoncé ce lundi la fin de son aventure commune avec l'entraîneur qui avait repris en main l'équipe en 2012.

Adepte du beau jeu et de certains principes, Olivier Dall'Oglio est parvenu durant deux saisons de suite (2016-2017 et 2017-2018) à maintenir Dijon en Ligue 1. Néanmoins après un beau début de saison, le DFCO s'est écroulé en encaissant beaucoup de buts et en ne parvenant plus à obtenir des résultats.

18e à l'issue de la phase aller et donc en position de barragiste, le club bourguignon a décidé de mettre fin à son aventure avec le technicien français qui avait repris en main l'équipe en 2012. Il est remplacé par son adjoint, David Linarès.