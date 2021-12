OFFICIEL : après la L1, la L2 passera à 18 clubs à partir de 2024

Pour se renforcer financièrement et rattraper son retard sur les principaux championnats européens, le football français avait déjà fait le choix de limiter le nombre de clubs en Ligue 1. Le passage à 18 clubs sera effectif à partir de la saison 2023-2024. Ce jeudi soir, la LFP vient d'officialiser une réforme immitant le même schéma pour la Ligue 2.



"Réunie ce 9 décembre 2021, l’Assemblée Générale de la LFP a adopté à 78,34% le passage à 18 clubs en Ligue 2 à partir de la saison 2024-2025", a écrit l'instance dans son communiqué. Cette réforme s’inscrit dans la continuité de la première mesure adoptée par l’Assemblée Générale de la LFP du 3 juin 2021 consistant à adopter le passage à 18 clubs en Ligue 1 à partir de la saison 2023-2024. Suite à cette nouvelle décision structurante, le changement de format en Ligue 2 sera opéré par 4 descentes et 2 montées entre la Ligue 2 et le National à l’issue de la saison 2023-2024", précise ensuite la LFP.



"Créer les conditions d'un plan de réforme ambitieux"



"Cette décision s’accompagnerait d’un nouveau dispositif pour les clubs de National. Sous condition d’obtenir un avis favorable de la DNCG et une licence club spécifique en cours d’élaboration, les clubs relégués de Ligue 2 pourraient conserver leur statut professionnel en National au-delà des deux saisons. Par ailleurs, un club de National pourrait bénéficier du même statut pro sans avoir participé à la Ligue 2 sous réserve d’obtenir également l’avis favorable de la DNCG et la licence club spécifique. Ces aménagements s’accompagneront de la mise en place d’un mécanisme de solidarité pour les clubs concernés par ces dispositifs", peut-on enfin lire dans le communiqué publié ce jeudi. Vincent Labrune, le président de la LFP, s'est pour sa part félicité de ce changement à venir, nécessaire selon lui.



"Six mois après une première décision structurante pour la Ligue 1, les clubs de Ligue 2 ont choisi de poursuivre la dynamique vertueuse et ambitieuse pour le football professionnel français. La réduction à 18 de la Ligue 1, puis celle de la Ligue 2, démontrent l’union et la volonté de tous les clubs de créer les conditions d’un plan de réforme ambitieux qui passera par la création d’une société commerciale. Cette décision de passage de la Ligue 2 à 18 va permettre de travailler avec la FFF sur la création d’une troisième division professionnelle. Avec la Ligue 2 et le National, nous devons promouvoir le football des territoires", confie-t-il.