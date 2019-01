Officiel - Antonio Barreca (Monaco) prêté à Newcastle

Les départs s'accélèrent du côté de l'AS Monaco. Après les prêts officialisés de Youssef Ait-Bennasser à Saint-Étienne et de Pelé à Nottingham Forrest, c'est au tour d'Antonio Barreca de quitter la Principauté pour la seconde partie de la saison.

Le latéral gauche italien a été cédé jusqu'à la fin de la saison à Newcastle, qui cherchait un latéral gauche depuis le début du mercato hivernal. Les Magpies possèdent une option d'achat pour l'ancien joueur du Torino qui était arrivé en Ligue 1 lors du dernier metcato estival.

Newcastle United are pleased to confirm that defender Antonio Barreca has joined the club on loan for the rest of the season, with an option to buy, from @AS_Monaco.



Full story: https://t.co/ly3BJbHdUZ #NUFC pic.twitter.com/afB0RPiOCL