OFFICIEL : Antoine Kombouaré succède à Alain Casanova à Toulouse

Libre depuis son départ de Dijon, Antoine Kombouaré est le nouvel entraîneur de Toulouse.

Habitué à jouer les pompiers depuis quelques années, Antoine Kombouaré reprend du service du côté de .

Le Téfécé, qui était en quête d'un nouvel entraîneur après le départ d'Alain Casanova, a confirmé son arrivée ce lundi soir. Actuel 18ème de , Toulouse traversait une période très délicate et souhaitait régler la problématique de ce poste vacant durant la trêve internationale.

"Avec plus de 400 matchs coachés sur les bancs de Conforama, l'entraîneur français Antoine Kombouaré prend ce lundi la tête du groupe professionnel toulousain", a indiqué le Téfécé. "Après des passages à , , Paris, Lens, ou plus récemment et , c'est désormais à Toulouse qu'Antoine Kombouaré dirigera un nouveau groupe professionnel de l'élite française. Âgé de 55 ans, l'ancien défenseur central du FC et du , champion de (1994), compte à son actif plus de 400 rencontres sur les bancs de première division française".

"Le natif de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) a remporté, comme entraîneur, le championnat de deuxième division avec Valenciennes (2006) ainsi que la avec le Paris Saint-Germain (2010). Sous contrat jusqu'en juin 2021, Antoine Kombouaré arrive accompagné d'Yves Bertucci, Michel Dufour et Rudy Riou, ancien portier du TFC et nouveau responsable des gardiens. Le Toulouse Football Club souhaite la bienvenue à son nouvel entraîneur Antoine Kombouaré".

Passé par Strasbourg, Valenciennes, le Paris Saint-Germain, Lens, Guingamp et plus récemment Dijon, Antoine Kombouaré était libre depuis son départ du DFCO l'été dernier. Il avait permis au club bourguignon d'assurer son maintien dans l'élite en passant par la case des barrages, où son équipe s'était défaite de l'un de ses anciens clubs, Lens.