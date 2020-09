OFFICIEL - Ante Rebic rejoint définitivement le Milan AC

C’est ce qui s’appelle avoir transformé l’essai. Prêté la saison dernière au Milan AC, Ante Rebic a réussi à convaincre les dirigeants milanais de miser sur lui sur le long terme. L’attaquant croate a été définitivement acheté par les Rossonneri à l’ .

Auteur de douze buts en 30 matches, le vice-champion du monde s’est parfaitement intégré dans l’effectif de Stefano Pioli et est désormais lié jusqu’en 2025 avec le Milan AC. Le club italien aurait dépensé environ 25 millions d’euros pour s’attacher les services de Rebic.

🇭🇷 Rebić 12 🔴⚫

A new season, a new adventure, a new number



Un nuovo anno, un nuovo inizio, un nuovo numero di maglia #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/nf5qVQB2Tx