La commission électorale du conseil d'administration de la Fédération saoudienne de football a annoncé, pour sa sixième mandature, la liste définitive des candidats à la présidence et à la qualité de membre du conseil d'administration.

Cette annonce intervient après l'achèvement des phases de recours et de réclamations et l'expiration de la période fixée pour le retrait des candidats, conformément au calendrier des élections annoncé le 16 juillet dernier.

La commission avait annoncé, le 8 août, la liste préliminaire des candidats, suivie du début de la période fixée pour le dépôt des recours et réclamations devant le Centre saoudien d'arbitrage sportif, du 9 au 13 août courant. Le centre a examiné les recours et réclamations soumis et a rendu ses décisions à leur sujet, qui ont inclus leur recevabilité sur la forme et leur rejet sur le fond, conformément à ce qui a été communiqué par le Centre saoudien d'arbitrage sportif.

La Fédération saoudienne a précisé, dans un communiqué officiel publié ce jour, qu'à l'issue de la phase des recours et réclamations, la commission a achevé les procédures fixées dans le calendrier des élections, la période fixée pour le retrait des candidats s'étant achevée hier (mardi) 25 août, sans que la commission ait reçu aucune demande de retrait.

Se fondant sur les attributions de la commission électorale prévues à l'article (8) du règlement des élections de la Fédération saoudienne de football, dont le paragraphe (5) dispose « l'adoption des listes préliminaires et définitives des candidats à la présidence et à la qualité de membre du conseil d'administration après leur examen et la vérification qu'elles remplissent l'ensemble des conditions prévues par le présent règlement », la commission électorale de la Fédération saoudienne de football a adopté la liste définitive des candidats aux élections du conseil d'administration de la Fédération pour sa sixième mandature.

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La réunion de l'assemblée générale extraordinaire de la Fédération saoudienne de football est prévue pour le (dimanche) 30 août dans la ville de Riyad.

La liste comprend Badr ben Souleiman ben Abdallah Al-Rouzaiza, au poste de président, et Louay ben Omar ben Awad Michaabi, en tant que vice-président.

Aux sièges de membres : Lamia bint Ibrahim bint Abdallah Bahayan, Fahd ben Adnan ben Abderrahmane Al-Mansour, Salman ben Mutaib ben Khaled Al-Soudairi, Thamer ben Abdallah ben Abdelkarim Al-Saadoun, Omar ben Abderrahmane ben Ali Al-Jouraissi, Nicholas Arthur Coward et Gérard Bernard Roody.

Il convient de rappeler que la commission avait précédemment écarté dans son intégralité la deuxième liste électorale menée par Chaker Al-Ossaimi, pour non-respect des conditions, en se fondant sur l'article (26/4) relatif aux parrainages ; en effet, il avait présenté des parrainages provenant de l'extérieur des clubs membres de l'assemblée générale, ainsi que sur l'article (33/2) du statut, relatif à la langue anglaise et à l'absence d'expérience.

Elle avait également écarté la troisième liste menée par Khaled Al-Ghamdi, après avoir jugé sa candidature à la présidence non conforme aux termes de l'article (33/2) du statut.

La commission a de même écarté Ahmed Al-Wadaai, après avoir jugé sa candidature à la présidence non conforme aux termes de l'article (33/2) du statut, tout en acceptant les autres membres de sa liste.

Il en a été de même pour la liste de Fahd Al-Ghofaili, après avoir jugé sa candidature à la présidence non conforme aux termes de l'article (33/2) du statut.

L'exclusion a également concerné la liste de Hatem Khimi, après que la commission a jugé sa candidature à la présidence non conforme aux termes de l'article (33/2) du statut.

Yasser Al-Misehal avait annoncé sa démission de son poste de président de la Fédération saoudienne de football, après l'élimination de l'Arabie saoudite de la Coupe du monde 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique, dès la phase de groupes.

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