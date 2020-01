OFFICIEL - Angers privé d'Aït Nouri plusieurs mois

Touché à la mâchoire face à l'OGC Nice, le défenseur d'Angers a été opéré avec succès mais manquera plusieurs mois de compétition.

Terrible coup dur pour le SCO d'Angers. En chute libre au classement depuis quelques semaines, l'équipe de Stéphane Moulin a obtenu un bon match nul face à Nice ce samedi soir lors de la reprise de la . Sada Thioub a ouvert le score avant que Wylan Cyprien ne lui réponde en inscrivant un penalty, laissant quelques remords aux Angevins sur cette rencontre. Mais le SCO a surtout perdu gros sur ce match avec la sortie de Rayan Aït Nouri sur blessure.

Grand espoir du club et suivi par de nombreux clubs européens après une première partie de saison très réussie, le défenseur droit français est sorti sur une civière avant la mi-temps. Rayan Aït Nouri a subi un choc avec Hichem Boudaoui lors d'un duel aérien et a été contraint de quitter ses coéquipiers. Une double fracture de la mâchoire a été diagnostiquée au latéral droit du SCO qui a été opéré avec succès mais va manquer une longue partie du reste de la saison, comme l'a confirmé le club dans un communiqué.

3 mois d'absence

"Heurté violemment par le milieu de terrain de l’OGC Nice Hichem Boudaoui, Rayan Aït Nouri a dû quitter ses partenaires samedi soir à la 43ème minute du match comptant pour la 20ème journée de Conforama. Si le milieu azuréen a été sanctionné d’un carton jaune, les conséquences de ce contact pour le jeune latéral gauche sont toutefois plus importantes. Il souffrait samedi d’une double fracture de la mâchoire", a expliqué Angers.

"La décision de l’intervention a donc été prise rapidement. Il s’est ainsi fait opérer hier après-midi et devrait sortir dans la journée. (...) L’opération s’est bien passée pour Rayan qui va désormais profiter des siens pour se ressourcer pendant les prochains jours. Son indisponibilité est estimée entre 2 mois et demi et 3 mois.L’ensemble du club sera à ses côtés pour lui permettre de revenir plus fort et lui souhaite un bon rétablissement. Courage Rayan !", a conclu le SCO dans son communiqué.

Neuvième de Ligue 1 avec vingt-neuf points en vingt-journées, Angers perd un de ses meilleurs éléments pour une bonne partie du reste de la saison. Mais le SCO peut compter sur Stéphane Moulin, habitué à bricoler avec son effectif, pour limiter la casse et lui trouver un remplaçant digne de ce nom. Le SCO tentera de retrouver le chemin de la victoire sur la pelouse de l' , en Ligue 1, dans deux semaines.