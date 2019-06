OFFICIEL - André Gomes dit au revoir au Barça et reste à Everton

Le milieu portugais André Gomes, prêté la saison passée à Everton, a paraphé un contrat de 5 ans avec les Toffees.

Prêté la saison dernière à pour relancer sa carrière après une expérience délicate à Barcelone, André Gomes va continuer son aventure dans le deuxième club de .

Everton a en effet annoncé que le milieu international portugais avait paraphé un contrat de 5 ans ce mardi. Il est lié aux Toffees jusqu'en 2024. L'indemnité de transfert avoisine 25 millions d'euros.

"Sentir que je fais partie d'une famille"

L’international portugais, âgé de 25 ans, n'a pas caché sa satisfaction. "Je suis vraiment heureux de signer ce contrat avec Everton. Ce n'était pas difficile de décider, c'était une décision facile et je suis très heureux de l'avoir fait", a déclaré Gomes sur la chaîne officielle du club.



"Je sais que le club a fait de gros efforts pour me faire signer. Je suis très heureux et reconnaissant envers les dirigeants. Au cours de l'année, j'ai dit que je sentais que je faisais partie d'une famille et que c'est la chose la plus importante pour moi".



"L’année dernière a été une très bonne expérience pour moi. Je voulais juste sentir que je fais partie de quelque chose de spécial et je l'ai trouvé ici. C'était une bonne chose pour moi à ce moment-là et maintenant, après avoir signé pour Everton, c'est encore mieux".





"Je pense que l'ambition ici n'est pas seulement pour moi, je pense que c'est pour tous les joueurs, les fans et le club. Nous sommes tous excités pour cela", a conclu le polyvalent milieu.



Andre Gomes, qui compte 29 sélections avec le , a fait une trentaine d'apparitions et inscrit un but avec le club britannique la saison passée.