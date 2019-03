OFFICIEL - Alexandre Pato quitte le championnat chinois

Après trois saisons passées en Chine sous les couleurs du Tianjin Quanjian, le Brésilien a annoncé la fin de son aventure ce dimanche, sur Instagram.

Récemment sanctionné par son club pour avoir mal réagi à la suite d'un changement en marge d'une victoire face au Kitchee SC, formation de Hong Kong, en Ligue des Champions asiatique, Alexandre Pato, l'attaquant brésilien passé par l'AC Milan, ne portera plus les couleurs du Tianjin Quanjian.

En effet, après trois saisons passées en , celui qui avait été annoncé comme le futur crack de la Seleçao et du football mondial de manière plus globale, a annoncé son départ sur son compte Instagram personnel. Celui qui avait aussi honoré les couleurs de ou encore de a racheté les derniers mois de son contrat et est donc libre de s’engager où il le souhaite. De quoi revenir en Europe cet été pour se relancer ?

"La Chine m'a fait grandir en tant qu'homme"

"Salut les gars, je tiens à vous informer que mon aventure en Chine est terminée. Ces deux années en Chine ont été riches en moments de bonheur et en expériences nouvelles. Je suis tout à fait sûr que la Chine m'a fait grandir en tant qu'homme, j'y ai appris différentes cultures et habitudes dans ce grand pays. Je suis fier de partager mon amour du football, d’apporter ma contribution au football chinois et d’aider l’équipe dans ses objectifs d’atteindre la Ligue asiatique des champions pour la première fois de son histoire et de vaincre de nombreux adversaires puissants", a pour l'heure déclaré le principal intéressé via un message publié sur Instagram. ​

"Je voudrais remercier mon club, mes coéquipiers, mes entraîneurs, tous les travailleurs du club, mes fans qui m'ont toujours soutenu avec amour et tous les sympathiques Chinois que j'ai rencontrés au cours de ces deux années en Chine. Je vous serai toujours reconnaissant", a-t'il ajouté.

Dans l’Empire du Milieu, Alexandre Pato s’est en tout cas montré particulièrement performant, inscrivant pas moins de 30 réalisations en 47 rencontres de championnat disputées. Loin d'avoir été épargné par les blessures durant sa carrière, le buteur ne devrait cette fois pas manquer de sollicitations pour rebondir.