OFFICIEL - Alexander Nubel prêté à l’AS Monaco

L’AS Monaco vient de se faire prêter le portier allemand Alexander Nubel par le Bayern Munich.

L’AS Monaco a un nouveau gardien. Le club princier s’est fait prêter le dernier rempart allemand, Alexander Nubel. Il arrive du Bayern Munich est dans le cadre d’un prêt de deux saisons.

Agé de 24 ans, Nubel avait été recruté par les champions d’Allemagne pour seconder Manuel Neuer et assurer progressivement sa relève. Or, il s’est retrouvé finalement placardisé du côté de l’Allianz Arena, car n’entrant pas dans les plans de Hansi Flick. Il n’a disputé en tout et pour tout que 4 matches toutes compétitions confondues.

L'article continue ci-dessous

✍️ L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature pour deux saisons d’Alexander Nübel, en provenance du @FCBayern. #WelcomeAlexander https://t.co/LkqBWRyUHS — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 27, 2021

Nubel titulaire d’entrée ?

Du côté de Louis II, Nubel devrait être mis en concurrence avec Benjamin Lecomte. À moins que Niko Kovac, le coach, ne décide de lui accorder le poste de numéro 1 d’entrée. Il y a aussi Vito Mannone dans l’effectif monégasque. Le dernier rempart italien est encore sous contrat jusqu’en 2022.

Notons tout de même que le club bavarois dispose d’une clause qui lui permet de récupérer Nubel dès l’été prochain s’il le souhaite.

Afin de pallier ce départ, le Bayern vient de rappeler son ancien gardien Sven Ulreich (2015-2020). Ce dernier était libre de tout engagement après la fin de son expérience à Hambourg.