Le club saoudien d'Al-Nassr a mis fin à la polémique suscitée autour de la difficulté de réaliser au moins une recrue durant le mercato estival en cours, en annonçant l'engagement du milieu de terrain portugais Samu Costa.

Al-Nassr a souffert d'une crise financière qui l'a empêché de conclure des transferts depuis le début du mercato, avant de parvenir à obtenir le certificat de solvabilité financière et à régler l'ensemble de sa situation.

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Al-Nassr a révélé, via son compte officiel sur la plateforme « X », la réussite de l'engagement de Samu Costa, à travers une vidéo dans laquelle le joueur portugais est apparu sous les traits d'un guerrier.









Al-Nassr était parvenu à un accord avec le Real Majorque pour recruter Samu Costa, lors du mercato estival en cours, contre 9 millions d'euros, depuis le mois de juillet dernier, selon ce qu'ont révélé des rapports de presse.





Al-Nassr débute la nouvelle saison le samedi 15 août en cours, lorsqu'il affrontera Al-Fateh, lors de la première journée de la Roshn Saudi League.

Al-Nassr cherche à conserver le titre du championnat saoudien qu'il a remporté la saison dernière après une absence de 7 ans, ainsi qu'à être sacré champion de la Ligue des champions d'Asie d'élite pour la première fois de son histoire.