Officiel : Al-Nasr met fin au feuilleton autour de l’avenir de Brozović

Le club d’Al-Nasr a officialisé le départ du milieu de terrain croate Marcelo Brozović, mettant fin à son aventure au sein du club saoudien après trois saisons.

Recruté lors du mercato estival 2023-2024 en provenance de l’Inter Milan, le Croate s’était rapidement imposé dans le onze de départ grâce à son expérience et à sa technique.

Le club lui a rendu hommage via une publication officielle retraçant ses moments forts et saluant son impact dans les différentes compétitions.

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Le club a accompagné la vidéo du message suivant : « Les années passées par Brozović resteront gravées dans nos mémoires », traduisant clairement sa reconnaissance pour l’apport du joueur tout en confirmant la fin de son aventure avec « Al-Alamy ».

Pendant son séjour, il a contribué à deux titres : la Coupe arabe des clubs et le championnat saoudien Roshen, marquant l’une des périodes les plus prolifiques du club.

Sur le plan individuel, le milieu croate a disputé 124 matchs sous le maillot d’Al-Nassr, inscrivant 8 buts et délivrant 23 passes décisives, d’après les données de Transfermarkt, confirmant son influence au cœur du jeu.

Son départ s’inscrit dans la série de changements opérés par Al-Nassr lors du mercato estival, alors que le club se prépare à aborder la nouvelle saison avec l’ambition de rester compétitif sur tous les tableaux nationaux et continentaux.