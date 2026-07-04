Officiel : Al-Hilal s’offre le jeune prodige Al-Mustaqbal, arraché à la concurrence des cadors du football

Le club d’Al-Hilal a poursuivi sa campagne de recrutement estivale en officialisant l’arrivée d’un jeune talent saoudien, arraché au terme d’une concurrence acharnée avec plusieurs grands clubs.

Le service de presse du club a officialisé l’arrivée du milieu de terrain Abdullah Al-Anzi, en provenance d’Al-Fateh, pour un contrat de cinq saisons, conformément à la stratégie du « Chef » visant à renforcer son effectif en vue de l’exercice à venir.

Ce recrutement intervient après la finalisation de l’ensemble des formalités entre les deux clubs. Al-Anzi devient ainsi l’un des atouts sur lesquels Al-Hilal compte s’appuyer dans les années à venir, dans le cadre d’un projet visant à attirer de jeunes talents saoudiens capables de faire la différence.

La direction du club cherche ainsi à densifier son milieu de terrain avec des joueurs à la fois techniques et prometteurs, afin d’aborder sereinement un calendrier chargé entre championnats et compétitions continentales, et de maintenir l’équipe à niveau optimal tout au long de la saison.

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Le jeune milieu de terrain, l’un des talents les plus prometteurs du club d’Al-Fateh ces dernières saisons, s’est distingué par son niveau de jeu constant et ses performances remarquées, suscitant l’intérêt de plusieurs formations avant que le club de Riyad ne l’emporte dans la course à sa signature.

La direction du club est convaincue que l’arrivée de jeunes talents représente un investissement pour l’avenir, tout en offrant au staff technique de nouvelles options pour répondre aux ambitions du club sur tous les fronts.

Le joueur doit rejoindre les entraînements d’Al-Hilal dans les prochains jours, afin de préparer sereinement son intégration au groupe et de contribuer, à terme, aux succès futurs du club.