Officiel : Al-Hilal rappelle Al-Owais, fraîchement rentré dans l’histoire de la Coupe du monde

Le club saoudien d’Al-Hilal a officialisé l’arrivée du gardien international Mohammed Al-Owais, auteur d’un Mondial 2026 convaincant avec les « Verts ».

Selon un communiqué officiel, le club a signé un contrat de deux saisons avec le portier, qui fait donc son retour au « Chef » un an seulement après son départ. Ce come-back relance le débat sur l’avenir des cages, alors que le nom du Marocain Yassine Bounou continue d’être associé à un possible départ durant le mercato estival.

Le gardien, qui a brillé avec la sélection saoudienne lors de la Coupe du monde 2026, rejoint immédiatement le stage de préparation du club en Autriche. Il a choisi de revenir à Riyad malgré trois propositions, dont celles d’Al-Hilal, d’Al-Dara’iya et d’Al-Shabab.

À lire également… La Masia assure le titre… Comment le FC Barcelone a-t-il scellé l’issue de la finale de la Coupe du monde avant même qu’elle ne commence ?

Le gardien international avait quitté Al-Hilal à l’été 2025 pour rejoindre Al-Ula, en quête de temps de jeu après avoir longtemps été la doublure de Yassine Bono. Lors de son premier passage sous le maillot bleu, entre janvier 2022 et son départ, il a disputé 20 matchs toutes compétitions confondues, gardant ses cages inviolées à 10 reprises et concédant 17 buts.

Rappelons qu’Al-Owais s’est distingué lors de la Coupe du monde 2026, malgré l’élimination précoce de l’équipe d’Arabie saoudite en phase de groupes, figurant parmi les meilleurs gardiens du tournoi.