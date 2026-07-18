Le club saoudien d’Al-Hilal a officialisé l’arrivée du gardien international Mohammed Al-Owais, auteur d’un Mondial 2026 convaincant avec les « Verts ».

Selon un communiqué officiel, le club a signé un contrat de deux saisons avec le portier, qui fait donc son retour au « Chef » un an seulement après son départ. Ce come-back relance le débat sur l’avenir des cages, alors que le nom du Marocain Yassine Bounou continue d’être associé à un possible départ durant le mercato estival.

Le gardien, qui a brillé avec la sélection saoudienne lors de la Coupe du monde 2026, rejoint immédiatement le stage de préparation du club en Autriche. Il a choisi de revenir dans la capitale malgré trois offres concurrentes, émanant d’Al-Hilal, d’Al-Dara’iya et d’Al-Shabab.

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Le gardien international avait quitté le club à l’été 2025 pour s’engager avec Al-Ula, cherchant un temps de jeu plus régulier après avoir longtemps été la doublure de Yassine Bono. Lors de son premier passage sous le maillot bleu, entre janvier 2022 et son départ, il a disputé 20 matchs toutes compétitions confondues, gardant ses cages inviolées à 10 reprises et concédant 17 buts.

Rappelons qu’Al-Owais s’est distingué lors de la Coupe du monde 2026, malgré l’élimination précoce de l’équipe d’Arabie saoudite, figurant parmi les gardiens les plus en vue du tournoi.