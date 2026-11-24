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Al Ahly a tranché le débat sur l'avenir de son entraîneur marocain Hussein Ammouta en annonçant officiellement son limogeage et celui de son staff, après la défaite 2-0 face à Pyramids lors de la 9e journée du championnat d'Égypte, lundi soir. La direction se met désormais en quête d'un nouvel entraîneur pour diriger l'équipe lors de la prochaine période.

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Dans un communiqué officiel publié aux premières heures de la matinée de mardi, Al Ahly a déclaré : « Le club a remercié Hussein Ammouta et son staff pour la période durant laquelle ils ont eu la responsabilité de l'équipe première de football. » Le club a précisé que la décision avait été prise à la lumière de la vision présentée par Yassine Mansour, vice-président du club, et Sayed Abdel Hafiz, membre du conseil d'administration, chargés de superviser le dossier du football.

Le communiqué ajoute que Mansour et Abdel Hafiz proposeront les options envisagées pour reprendre l'équipe dans les prochaines heures.

Les contours de la décision : qui pour succéder à Ammouta à Al Ahly ?

Concernant l'identité du successeur, le journaliste Ibrahim Faeq a indiqué sur la chaîne « MBC Masr » que la piste la plus probable au sein d'Al Ahly est celle d'un entraîneur égyptien , précisant que le choix se joue entre quatre noms, en attendant la décision finale des responsables du dossier football.

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Les options locales se sont raréfiées depuis la nomination d'Ali Maher au poste de sélectionneur de l'Égypte, lui dont le nom revenait régulièrement parmi les candidats au banc d'Al Ahly. La direction doit donc étudier d'autres profils, ou se tourner vers une option étrangère si un technicien adapté à la prochaine période se présente.

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De son côté, le journaliste Seif Zaher a révélé dans son émission « Malaab ON Sport » sur la chaîne « ON Sport » que la majorité du conseil d'administration d'Al Ahly avait approuvé le limogeage d'Ammouta, après la défaite contre Pyramids, la première de l'entraîneur en 14 matchs (11 victoires et deux nuls) disputés cette saison en championnat et sur la scène continentale, depuis sa nomination à la mi-juin dernier.

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Dans un reportage ultérieur, la chaîne « ON Sport » a rapporté, citant ses sources, que Sami Komsan, ancien entraîneur adjoint principal d'Al Ahly et actuel entraîneur d'Al Mokawloon Al Arab, figure en tête de la liste des candidats. Il est ainsi le nom le plus en vue à ce stade, sa nomination dépendant de l'absence d'accord avec un entraîneur étranger de premier plan répondant aux besoins actuels de l'équipe. Par ailleurs, les sommes dues aux joueurs sont gelées jusqu'à l'amélioration des résultats.

Al Ahly a livré une prestation terne face à Pyramids et reste bloqué à 20 points après cette défaite, reculant à la troisième place, tandis que son adversaire a porté son total à 27 points en tête du classement. Le rival Zamalek s'est quant à lui hissé à la deuxième place avec 22 points, après sa victoire 2-1 contre El Gouna lors de la même journée, lundi.

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Depuis l'élection de Mahmoud El Khatib à la présidence du club en novembre 2017, Al Ahly a été entraîné successivement par Patrice Carteron, Martín Lasarte, René Weiler, Pitso Mosimane, Ricardo Soares, Marcel Koller, José Riveiro, Jess Thorup, puis Hussein Ammouta. Le club s'apprête ainsi à nommer le dixième entraîneur de l'ère El Khatib, intérimaires non compris.

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