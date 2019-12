OFFICIEL - Adrien Hunou (Stade Rennais) prolonge jusqu'en 2023

Auteur de 5 buts en Ligue 1 cette saison, Adrien Hunou a prolongé de trois ans son aventure au Stade Rennais, où il est désormais lié jusqu'en 2023.

Un temps annoncé proche d'un départ lors du dernier mercato estival, Adrien Hunou était finalement resté du côté du . Auteur de 5 buts en 8 titularisations en cette saison, le natif d'Evry s'est imposé en tant que titulaire chez les Rouge et Noir, dans la continuité de son exercice 2018-19 prometteur. Ce jeudi, le milieu de terrain offensif a été récompensé par ses dirigeants, lui qui a prolongé son contrat jusqu'en 2023.

"Au lendemain de son 29ème but inscrit sous les couleurs Rouge et Noir, le Stade Rennais F.C. est heureux d’annoncer la prolongation de contrat d’Adrien Hunou pour trois saisons supplémentaires", a en effet annoncé le Stade Rennais via un communiqué officiel, décrivant le principal intéressé comme "un enfant du club".

"C’est la fin d’un long feuilleton​"

"Je suis très heureux de prolonger l’aventure avec mon club formateur, un club qui m’est cher et qui ne cesse de grandir. J’ai toujours tout donné depuis le premier jour où j’ai intégré le centre de formation et je continuerai de le faire. Je voudrais remercier les supporters pour les nombreux messages de soutien qu’ils m’ont envoyés. Je suis très touché. Sans oublier mes coéquipiers, le staff et ceux qui ont œuvré pour cette prolongation de contrat, mon entourage et le Président Olivier Létang", a confié Adrien Hunou, toujours sur le communiqué en question publié sur les différents réseaux sociaux.

Olivier Létang justement, ne cachait pas non plus sa satisfaction, qui plus est après de longues négociations. "C’est la fin d’un long feuilleton ! Je suis très heureux de vous annoncer la prolongation du contrat d’Adrien pour trois saisons. Arrivé à 16 ans à Rennes, Adrien aura presque tout connu. Il y aura grandi comme joueur mais aussi comme homme. Nous parlons beaucoup du joueur dont les qualités sont indéniables mais Adrien est autant apprécié pour ses qualités humaines que sportives."