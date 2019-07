Officiel - Adriano, en fin de contrat avec Besiktas, rentre au Brésil

Laissé libre par le club turc, le latéral de 34 ans, passé par le FC Barcelone, s'est engagé avec l'Athletico Paranaense, au Brésil.

En fin de contrat avec le et libre de s'engager où il le souhaite depuis début juillet, Adriano a choisi de rentrer à la maison. Le latéral gauche de 34 ans rejoint l'Athletico Paranaense pour un an et demi, comme annoncé par le club brésilien dans la nuit de lundi à mardi.

E a foto do Adriano com a camisa rubro-negra?

Tá aí! 🌪️ pic.twitter.com/mvn6eZplZn — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) July 23, 2019

Après six saison au (2010-2016) et notamment deux succès en , l'international auriverde (18 sélections) avait décidé de rejoindre Besiktas, où il a joué plus de 100 rencontres en trois années.