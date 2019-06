OFFICIEL - AC Milan : Paulo Maldini est le nouveau directeur technique

Certains médias italiens l'avaient annoncé, mais c'est désormais officiel. Paolo Maldini est le nouveau directeur technique de l'AC Milan.

L' a annoncé ce vendredi que Paolo Maldini serait le nouveau directeur technique du club la saison prochaine.

Le communiqué annonce également le retour de Zvonimir Boban. "L'AC Milan annonce qu'il a confié à Paolo Maldini le rôle de directeur technique du club. Dans ce nouveau rôle, il travaillera en étroite collaboration avec le nouveau responsable du football, Zvonimir Boban" peut-on lire sur le site officiel du club milanais.

Comunicato Ufficiale: Paolo Maldini ➡ https://t.co/v49lm6NZdP



Official Statement: Paolo Maldini ➡ https://t.co/c2EgdYF4Y1 pic.twitter.com/r9Iu0G3d9B

— AC Milan (@acmilan) June 14, 2019

Les deux hommes joueront un rôle très important sur le marché des transferts afin d'assurer le recrutement des priorités du club en ce moment.

Le directeur général de Milan, Ivan Gazidis, s'est dit satisfait de ce nouveau rôle que jouera Maldini, évoquant son expérience et le leadership accumulés au fil des années à Milan :

"Paolo exprime les qualités et les valeurs qui sont la base de notre club. Je suis heureux de l'avoir à la tête de notre direction sportive. Avec lui, nous pourrons viser la construction d'un club moderne formé par des professionnels de grande qualité. Ce sera un parcours que nous ferons ensemble, un projet stimulant mais convaincant qui nécessitera beaucoup d’énergie et de dévouement. Je suis certain qu’il sera en mesure de transmettre son expérience, sa vision et son leadership. Paolo fait partie intégrante de Milan et connaît la vision du succès", a t-il déclaré dans le communiqué.