OFFICIEL - Abou Diaby met fin à sa carrière

Eloigné des terrains depuis août 2016 et une aventure à l'Olympique de Marseille, Abou Diaby a officiellement mis un terme à sa carrière, ce lundi.

Eloigné des terrains depuis août 2016 et une saison à l’Olympique de Marseille finalement à l'image de sa carrière car marquée par des blessures à répétition, Abou Diaby, ancien joueur des Gunners d'Arsenal et de l'Equipe de France, a annoncé sa retraite, ce lundi.

Toujours handicapé par des pépins physiques, celui qui ne trouvait plus de club depuis plus d'un an s'est fait à l'idée, lui qui a affirmé écouter son corps, plus capable de suivre le rythme du milieu professionnel. Une décision mûrement réfléchie, bien que difficile, après des années de lutte acharnée.

"C’est un chapitre qui se ferme. Il y en a un nouveau qui s’ouvre"

"Je mets un terme à ma carrière professionnelle. Il était temps. Depuis un certain nombre d’années, c’est difficile pour moi de revenir. J’ai eu pas mal de pépins physiques. A un moment donné, il fallait se poser les bonnes questions. J’ai décidé d’arrêter tout simplement parce que le corps ne suivait pas".

​

"C’est difficile parce que j’ai quasiment consacré toute ma vie au football. C’est un chapitre qui se ferme. Il y en a un nouveau qui s’ouvre. C’est une décision mûrement réfléchie. Quand je suis parti de Marseille, je me suis donné un an. Ça s’est révélé plus compliqué que je ne le pensais. J’en suis arrivé à un point où même dans mon quotidien, ça me gênait", a annoncé le Français sur le plateau de RMC Sport, non sans une certaine émotion.

Passé par l'INF Clairefontaine, le milieu de terrain aujourd'hui âgé de 32 avait pourtant été annoncé comme un futur très bon joueur à ses débuts, lui qui disposait d'un profil alliant parfaitement qualités physiques et maîtrise technique. Talent gâché.