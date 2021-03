OFF - Bruno Genesio nouvel entraîneur de Rennes

C'est officiel. L'ancien coach de l'OL va désormais officier au Stade Rennais.

Trois jours après la démission de Julien Stéphan lundi, le club rennais annonce officiellement son successeur ce jeudi soir. Et comme pressenti, c'est l'ancien coach de l'OL, Bruno Genesio, qui débarque sur le banc du club breton.

"Le Stade Rennais F.C. est heureux d’annoncer l’arrivée de Bruno Génésio à la tête de l’équipe première. L’entraîneur de 54 ans s’est engagé jeudi avec les Rouge et Noir jusqu'en juin 2023. Degemer mat Bruno ! ", peut-on ainsilire sur le compte Twitter officiel du club breton.

"Rompu à la formation des jeunes talents, Bruno Génésio a démontré, pendant quatre ans avec l’OL, toutes ses capacités à diriger un groupe professionnel. Vice-champion de la Ligue 1 en 2015/2016 pour sa première saison, il a aussi emmené l’OL en demi-finale de l’Europa League l’année suivante. En quatre saisons de coaching, il a qualifié les Gones à trois reprises pour la Ligue des champions. En compétitions européennes, il totalise 32 matchs (18 d’Europa League et 14 de Ligue des champions) pour 14 victoires, 11 nuls et 7 défaites.", salue ainsi le Stade Rennais sur son site.

Ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais, de décembre 2015 à juin 2019, Bruno Genesio a ensuite dirigé le club chinois de Beijing Guoan de juillet 2019 à janvier 2021.

Le technicien avait quitté le Beijing Guoan d'un commun-accord expliquant que sa famille lui manquait : « J'ai besoin d'être là pour enfants. Ça a été très dur pour eux aussi. Mais ça s'arrête en bons termes avec Guoan et j'ai remercié mon président. Là, j'ai envie de faire un break. »

Un break qui vient donc deprendre fin. Bruno Genesio est de retour sur les prés de Ligue 1.