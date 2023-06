Odegaard répond cash au PSG

Le capitaine d'Arsenal, Martin Odegaard, a réagi aux spéculations le liant à un transfert estival au Paris Saint-Germain.

Le milieu de terrain international norvégien s'est refait une réputation depuis qu'il a rejoint les Gunners, initialement en prêt du Real Madrid, et a endossé le brassard à l'Emirates Stadium en 2022-23. Odegaard a inscrit 15 buts pour Arsenal la saison dernière, alors que le club était en course pour le titre de Premier League, et le joueur de 24 ans, très élégant, suscite désormais l'admiration du PSG, champion de Ligue 1.

Odegaard a déclaré à TV2 au sujet des rumeurs suggérant qu'il pourrait être attiré par le nord de Londres : "Il me reste quelques années de contrat, je vais bien et j'espère rester au club encore longtemps".

Il a été question qu'Arsenal protège son bien le plus précieux en le liant à de nouvelles conditions, et Odegaard a ajouté sur les rapports de prolongation de contrat : "Je n'ai pas parlé avec eux, ce n'est pas mon rôle. Pour être honnête, je ne sais pas ce qu'il en est en ce moment. Ce n'est pas moi qui la contrôle. Pour l'instant, je me concentre sur l'équipe nationale, donc il se peut que je prenne le relais après l'été s'ils veulent faire quelque chose."