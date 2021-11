Odegaard explique pourquoi il a quitté Twitter

Martin Odegaard n'a pas connu la meilleure des saisons à Arsenal jusqu'à présent, et il a pris la décision surprenante de supprimer son compte Twitter.

Le joueur de 22 ans a reçu quelques critiques en ligne et, lorsqu'on l'a interrogé sur sa décision de se retirer de Twitter, il a expliqué que les médias sociaux font plus de mal que de bien.

"Cela fait un moment que [mon compte Twitter était actif], vraiment. C'était vraiment parce que je ne l'ai jamais utilisé et que je n'en avais pas besoin", a déclaré Odegaard à TV2 en Norvège.

"Je ne l'ai jamais utilisé et n'en avais pas besoin. Je pense qu'il y a beaucoup de merdes en général sur ce site. Je n'ai pas besoin d'y être. Je n'ai probablement pas eu de mise à jour sur Twitter pendant un long moment, puis j'ai pensé qu'il n'y avait pas d'intérêt à l'avoir, donc ensuite je l'ai simplement supprimé."

Odegaard était autrefois considéré au Real Madrid comme l'une des étoiles les plus brillantes de l'avenir, faisant ses débuts officiels au club à l'âge de 16 ans et devenant le plus jeune débutant de l'histoire du club.

Depuis, il a été prêté au Vitesse, à la Real Sociedad et à Arsenal, mais depuis qu'il a rejoint les Gunners de manière permanente, il n'a pas été aussi efficace qu'il l'avait été lors de son prêt.

Après avoir supprimé son compte Twitter, Odegaard a fini par envoyer un message positif aux jeunes, les exhortant à ne pas rester accrochés à leurs appareils.

"Une grande partie est anonyme et une grande partie est bizarre. C'est un peu effrayant que si vous n'êtes pas complètement dans le bon état d'esprit, vous puissiez être influencé par de telles choses", a-t-il ajouté.

"Je dirais surtout aux jeunes joueurs qu'il faut faire attention à ne pas trop regarder ce genre de choses. Il peut s'agir de beaucoup de choses négatives."