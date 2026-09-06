Le capitaine d'Arsenal, Martin Ødegaard, a averti ses coéquipiers de la nécessité de se préparer à une bataille physique avant le derby londonien de ce dimanche face à Chelsea, dans le cadre de la troisième journée de Premier League anglaise.

Les deux clubs ont réalisé un début parfait pour la nouvelle saison, et leurs bilans immaculés seront en jeu à l'Emirates Stadium ce dimanche.

Arsenal a repris là où il s'était arrêté la saison dernière, en s'appuyant sur ses qualités défensives pour enchaîner deux victoires consécutives sans encaisser de but face à Coventry City et Aston Villa.

À l'inverse, Chelsea a paru fragile en défense, ayant déjà concédé cinq buts, et a été largement sauvé par son secteur offensif impressionnant.

Avant la première grosse affiche de la saison, Ødegaard a déclaré : « Nous nous préparons à affronter Chelsea depuis toute la semaine, donc il est évident que nous les avons observés un peu plus attentivement. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le journal anglais « Metro » : « Je pense qu'ils ont livré une prestation offensive remarquable jusqu'à présent, en pratiquant un bon football offensif. Ils ont quelques joueurs vraiment exceptionnels et ils ont bouclé plusieurs transferts cet été. »

Il a poursuivi : « Ils sont capables de créer des problèmes dans n'importe quelle situation, ce sera donc un grand test pour nous et un match relevé que nous attendons vraiment avec impatience. »

Il a continué : « C'est un grand match en début de saison. Ils ont bien commencé, nous avons bien commencé, c'est un derby, donc bien sûr c'est un match énorme. »

Il a souligné : « Nous voulons décrocher la victoire pour poursuivre notre parcours, continuer à construire, et nous y voyons une bonne occasion de montrer à nouveau notre qualité et de rester au sommet. »

Il a conclu ses propos : « Si nous livrons la prestation que nous voulons, alors ce que font les autres équipes n'aura pas beaucoup d'importance, mais bien sûr nous les surveillerons et les analyserons. »

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