Oddo : « Dans mon Milan, Modric n’aurait pas toujours été titulaire. Amorim mérite du temps mais n’est pas taillé pour le Scudetto »

Massimo Oddo, double ex de la Lazio et du Milan, s’est exprimé avant le match de l’Olimpico, prévu à 18 heures :





« Ce sera une rencontre de haut niveau. En ce moment, la Lazio joue avec un milieu à trois, donc elle sera forcément en supériorité numérique dans l’entrejeu. Le Milan devra faire attention à ne pas trop s’étirer pour ne pas laisser aux adversaires le trois contre deux, et cherchera de son côté à créer de la densité avec des lignes resserrées. »









« Modric est un champion, l’un des derniers de sa génération, et il aurait aussi eu sa place dans mon Milan. Je ne sais pas s’il aurait toujours été titulaire parce qu’il aurait dû se mesurer à Pirlo. Cissé, en revanche, est un profil très intéressant, un jeune qui a montré de grandes choses la saison dernière et qui continue sur la même voie dans une équipe plus prestigieuse et dans une catégorie supérieure. Il a une forte personnalité parce que, quand il entre, il ne craint rien : il tente le geste, le crochet, le dribble et court derrière tout le monde. C’est assurément un signal très positif. Il a les qualités, et nous nous attendons tous à ce qu’il progresse encore davantage, et si Cissé n’est pas appelé en équipe d’Italie, je ne sais pas qui peut être convoqué. Je crois qu’il existe beaucoup de jeunes Italiens : ils doivent grandir et acquérir de l’expérience, mais en ce moment Cissé est certainement un joueur à suivre de près. Mancini a toujours eu un excellent œil pour les jeunes. »





« Ramos est un attaquant qui, chaque année, a apporté sa contribution aux équipes où il est passé, y compris au PSG, deux fois champion en Ligue des champions. Donc je parie qu’il le fera aussi avec le Milan. »





« Rino est un ami et un professionnel qui a toujours su qui il était. Avec lui, la Lazio a très bien commencé cette année, mais j’avais peu de doutes parce que Gattuso est un battant et qu’il se sent probablement plus à l’aise dans ces situations où il faut lire les difficultés, plutôt que dans des moments plus feutrés. Dans les moments complexes, il parvient à tirer l’équipe vers le haut, à la tenir à l’écart des problématiques extra-sportives. »





« La proposition d’Amorim me plaît parce que c’est une proposition positive : autrement dit, des mots et des idées. Nous avons affaire à un entraîneur qui voudrait un Milan agressif, qui domine le jeu. Pour voir quelque chose de concret, il faut du temps : il y a eu quelques éclairs lors des deux premiers matches, alors que face à la Juventus, beaucoup moins. C’est normal parce qu’en ce moment les équipes sont en phase de construction et les verdicts des premières journées de Serie A sont peu révélateurs. Amorim a besoin d’inculquer son idéologie de jeu et il ne peut pas y parvenir en deux mois. L’exemple le plus parlant, c’est la Roma qui, avec Gasperini, a commencé à carburer après un certain temps. Pour l’instant, je ne vois pas un Milan capable de remporter le Scudetto, mais cela dépendra de sa progression, pas tant au niveau des individualités que du collectif. »





« Je suis arrivé en janvier 2007 et, en championnat, l’équipe n’allait pas bien. Personne ne s’attendait à ce que nous remportions la Ligue des champions, et pourtant nous avons réalisé des matches incroyables contre le Bayern Munich, Manchester United et en finale contre Liverpool. »







